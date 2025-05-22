Премьер Израиля Нетаньяху поручил усилить меры безопасности после убийства дипломатов

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Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху распорядился усилить меры безопасности в израильских дипломатических миссиях по всему миру после убийства двух дипломатов в США. Об этом сообщает "Газета.ру" со ссылкой на Reuters.

Неизвестный убил двух сотрудников израильского посольства в Вашингтоне недалеко от еврейского музея. Местные власти заверили, что привлекут к ответственности нападавшего. Полицейские начали расследовать инцидент.

Постпред Израиля в ООН Дэнни Данон назвал произошедшее подлым актом антисемитского терроризма.

В свою очередь, американский президент Дональд Трамп заявил, что убийства, "основанные на антисемитизме", должны быть прекращены. По его словам, в Штатах нет места ненависти и радикализму.