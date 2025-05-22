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22 мая, 07:30

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Трамп: убийства израильских дипломатов в США основаны на антисемитизме

Трамп назвал актом антисемитизма убийство израильских дипломатов в Вашингтоне

Фото: legion-media.com/CNP/AdMedia

Президент США Дональд Трамп прокомментировал стрельбу около еврейского музея в Вашингтоне, в результате которой были убиты два сотрудника посольства Израиля.

"Эти ужасные убийства в Вашингтоне, основанные, очевидно, на антисемитизме, должны быть прекращены, сейчас!" – написал Трамп в соцсети Truth Social.

Он добавил, что в Соединенных Штатах нет места ненависти и радикализму. Президент также выразил соболезнования семьям погибших.

"Так грустно, что такое может произойти! Да благословит вас всех Господь!" – заключил Трамп.

Двое сотрудников израильского посольства были убиты в Вашингтоне, возле еврейского музея. Сотрудники полиции уже ведут активное расследование этого инцидента.

Местные власти пообещали привлечь к ответственности нападавшего. В свою очередь, постпред Израиля в ООН Дэнни Данон назвал нападение подлым актом антисемитского терроризма.

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