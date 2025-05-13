Кандидата в мэры в Мексике застрелили во время митинга в прямом эфире

Фото: AP Photo/Victoria Razo

В мексиканском городе Тексистепек кандидата в местные мэры Есению Лару Гутьеррес застрелили во время встречи с избирателями вечером 11 мая, передает CNN.

Нападение произошло во время митинга Гутьеррес на улицах Тексистепека. Вместе с ней были убиты три человека, еще трое получили ранения. Кадры транслировались в Facebook (принадлежит Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

Гутьеррес баллотировалась от правящей партии "Движение национального возрождения". На митинге она шла в окружении сторонников, женщина также подходила к горожанам. Неожиданно раздались выстрелы, в панике толпа стала разбегаться, и прямой эфир оборвался. Судя по кадрам, прозвучало около 20 выстрелов.

В свою очередь, президент Мексики Клаудия Шейнбаум заявила, что нападавшие пока не установлены. Также у следствия нет информации о мотивах преступления.

Журналисты отмечают, что нападения на политических кандидатов являются обычным явлением в Мексике. В мае 2024 года кандидат в муниципальные мэры был убит во время предвыборной кампании в южном штате Герреро.

Американского президента Дональда Трампа пытались убить дважды во время его предвыборной кампании. Первое покушение было реализовано 13 июля 2024 года во время выступления на митинге в Пенсильвании. В результате погиб один человек, еще двое пострадали. Секретная служба США ликвидировала нападавшего.

Вторая попытка покушения на Трампа была предпринята 15 сентября 2024 года. Очевидцы услышали звуки стрельбы около гольф-клуба президента США в городе Уэст-Палм-Бич в штате Флорида. Секретная служба заметила злоумышленника и задержала его.