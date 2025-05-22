Два сотрудника посольства Израиля были убиты у музея в Вашингтоне

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В Вашингтоне у еврейского музея были убиты два сотрудника посольства Израиля. Об этом в соцсети X рассказала министр внутренней безопасности США Кристи Ноэм.

"Мы ведем активное расследование и работаем над получением дополнительной информации", – написала Ноэм.

Министр пообещала привлечь к ответственности нападавшего.

В свою очередь, постпред Израиля в ООН Дэнни Данон на своей странице в соцсети X назвал нападение подлым актом антисемитского терроризма.

Ранее в мексиканском городе Тексистепек кандидата в местные мэры Есению Лару Гутьеррес застрелили во время встречи с избирателями. Нападение произошло во время митинга Гутьеррес. Вместе с ней были убиты три человека, еще трое получили ранения.

До этого неизвестные лица застрелили Хусама Варура, занимавшего должность мэра предместья Сахная, который находится к юго-западу от Дамаска. Этому предшествовал его призыв действия сирийских властей по восстановлению стабильности в населенных друзами пригородах столицы.