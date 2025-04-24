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24 апреля, 16:05

Происшествия

Стрельба произошла в аэропорту Торонто

Фото: 123RF/hannatw

Стрельба произошла в международном аэропорту имени Пирсона в канадском Торонто, сообщает местная полиция на своей странице в соцсети X.

По данным правоохранителей региона Пил, стрелком является взрослый мужчина. О пострадавших среди полицейских не сообщается, но указывается, что это был "единичный инцидент", поэтому угрозы для окружающих нет.

При этом инцидент со стрельбой стал причиной задержек рейсов.

Ранее в Торонто произошла стрельба в пабе. Инцидент произошел вечером 7 марта, во время открытия нового заведения в районе Скарборо.

В какой-то момент в паб ворвались трое неизвестных в масках, один из которых был вооружен винтовкой, и открыли стрельбу. В результате 6 человек получили огнестрельные ранения, а еще 6 были ранены осколками посуды.

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