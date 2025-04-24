24 апреля, 16:05Происшествия
Стрельба произошла в аэропорту Торонто
Фото: 123RF/hannatw
Стрельба произошла в международном аэропорту имени Пирсона в канадском Торонто, сообщает местная полиция на своей странице в соцсети X.
По данным правоохранителей региона Пил, стрелком является взрослый мужчина. О пострадавших среди полицейских не сообщается, но указывается, что это был "единичный инцидент", поэтому угрозы для окружающих нет.
При этом инцидент со стрельбой стал причиной задержек рейсов.
Ранее в Торонто произошла стрельба в пабе. Инцидент произошел вечером 7 марта, во время открытия нового заведения в районе Скарборо.
В какой-то момент в паб ворвались трое неизвестных в масках, один из которых был вооружен винтовкой, и открыли стрельбу. В результате 6 человек получили огнестрельные ранения, а еще 6 были ранены осколками посуды.