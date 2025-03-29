ABC: два человека погибли после стрельбы на домашней вечеринке в США

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Два человека погибли в результате стрельбы на вечеринке в американской Такоме, передает телеканал ABC.

В полицию штата Вашингтон поступила жалоба на драку на улице в ночь на субботу, 29 марта. Прибывшие правоохранители обнаружили несколько десятков несовершеннолетних, разбегающихся от дома.

Однако на месте происшествия остались пятеро раненых, также полицейские нашли одного скончавшегося. Второй умер в больнице.

По данным СМИ, возраст жертв составляет от 16 до 21 года, один несовершеннолетний был арестован.

Ранее в канадском Торонто из-за стрельбы в пабе пострадали 12 человек. ЧП произошло во время открытия нового паба в районе Скарборо.

Через какое-то время после начала вечеринки, спустя время, в помещение ворвались трое неизвестных в масках, один из которых был вооружен штурмовой винтовкой, и открыли стрельбу по посетителям. В результате шестеро получили огнестрельные ранения, остальные были ранены осколками разбившейся посуды.