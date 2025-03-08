08 марта, 19:36Происшествия
Более 10 человек пострадали из-за стрельбы в пабе Торонто
Фото: ТАСС/АР/Christopher Katsarov
В канадском Торонто из-за стрельбы в пабе пострадали 12 человек. Об этом заявил представитель местной полиции Пол Макинтайр, выступление которого показал телеканал CTV.
По его информации, вечером 7 марта прошло открытие нового паба в районе Скарборо. Спустя время в помещение ворвались трое неизвестных в масках, один из которых был вооружен штурмовой винтовкой, и открыли стрельбу по посетителям.
Макинтайр уточнил, что шестеро получили огнестрельные ранения, остальные были ранены осколками разбившейся посуды. Возраст пострадавших – от 20 до 50 лет. Полицейские разыскивают нападавших.
Ранее один человек пострадал в результате стрельбы в Восточном Голливуде. Как писали СМИ, инцидент произошел в звукозаписывающей студии.
Раненого госпитализировали, однако информация о его состоянии не поступала. Правоохранители ищут злоумышленника, указывали журналисты.
В больнице Пенсильвании произошла стрельба, в результате которой погиб один человек