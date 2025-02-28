Bild: третий подозреваемый в стрельбе у суда в Билефельде сдался полиции

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Брат убитого боксера Бесара Нимани, стрелявший у здания земельного суда в немецком Билефельде, сдался полиции. Речь идет о Берате Нимани, он стал третьим подозреваемым, задержанным правоохранителями, передает издание Bild.

В СМИ подчеркнули, что Нимани разыскивался полицией Билефельда по подозрению в четырех покушениях на убийство. Он сдался правоохранителям в четверг, 27 февраля. Как полагают полицейские, мужчина пытался отомстить за убийство своего брата. Сам Нимани пока не готов давать комментарии, сообщил его адвокат.

26 февраля несколько человек были ранены в результате стрельбы у здания суда в городе Билефельд на северо-западе Германии. В этот момент в суде шел процесс по делу об убийстве боксера Бесара Нимани, который погиб в 2024 году. В инциденте могли пострадать отец и брат подсудимого.

До этого два человека погибли из-за перестрелки в здании машиностроительной фирмы в городе Бад-Фридрихсхалль на юго-западе Германии. Также был тяжело ранен еще один человек. Полиции удалось задержать возможного нападавшего – им оказался 52-летний сотрудник этой же компании.