Bild: полиция задержала мужчину, открывшего огонь в здании фирмы на юго-западе ФРГ

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Полицейские задержали мужчину, открывшего огонь в здании машиностроительной фирмы в городе Бад-Фридрихсхалль на юго-западе ФРГ. Об этом сообщает газета Bild.

По данным издания, 52-летний мужчина – сотрудник компании.

"Подозреваемый задержан силами спецназначения полиции Баден-Вюртемберга в общине Зекках", – сообщили в пресс-службе правоохранительных органов Мангейма в соцсети X.

Мужчина в маске открыл огонь в здании машиностроительной фирмы 7 января. Он убил двух и тяжело ранил еще одного человека, после чего скрылся. Для его поисков был задействован вертолет.