Bild: полиция задержала мужчину, открывшего огонь в здании фирмы на юго-западе ФРГ

08 января, 10:18Происшествия
Фото: ТАСС/RONALD WITTEK/EPA
Полицейские задержали мужчину, открывшего огонь в здании машиностроительной фирмы в городе Бад-Фридрихсхалль на юго-западе ФРГ. Об этом сообщает газета Bild.
По данным издания, 52-летний мужчина – сотрудник компании.
"Подозреваемый задержан силами спецназначения полиции Баден-Вюртемберга в общине Зекках", – сообщили в пресс-службе правоохранительных органов Мангейма в соцсети X.
Мужчина в маске открыл огонь в здании машиностроительной фирмы 7 января. Он убил двух и тяжело ранил еще одного человека, после чего скрылся. Для его поисков был задействован вертолет.