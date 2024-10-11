Bild: полиция в ФРГ открыла огонь по мужчине, пытавшемуся поджечь кинотеатр

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Немецкие полицейские открыли огонь по мужчине, который собирался поджечь кинотеатр в городе Крефельд. В результате тот получил тяжелое ранение. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на издание Bild.

По данным газеты, незадолго до этого злоумышленник бросил зажигательную смесь в здание федерального агентства занятости, а также поджег припаркованную неподалеку машину. Затем он доехал до железнодорожного вокзала, где и находится кинотеатр Cinemaxx.

Отмечается, что речь может идти о попытке нападения на посетителей кинотеатра. Помимо этого, в районе ЧП также загорелся лифт в одном из многоквартирных домов. Не исключено, что мужчина может быть причастен и к этому поджогу.

В конце сентября в американском Лос-Анджелесе произошел захват автобуса с заложниками. На место сразу же подъехали сотрудники полиции и спецназ.

Через некоторое время правоохранителям удалось задержать подозреваемого в захвате автобуса. В результате ЧП один человек получил ранения. Его госпитализировали в тяжелом состоянии.

Позже стало известно о гибели пострадавшего в больнице. По данным СМИ, подозреваемый застрелил пассажира автобуса перед тем, как захватил транспортное средство.