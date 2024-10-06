SVT: один человек ранен в результате стрельбы в ТЦ на юго-западе Швеции

Фото: depositphotos/adandr

Один человек пострадал в результате стрельбы в торговом центре в городе Кунгсбакка на юго-западе Швеции. Об этом сообщает телеканал SVT со ссылкой на местную полицию.

По данным СМИ, состояние пострадавшего на данный момент неизвестно. Очевидец рассказал телеканалу, что нападавший был в маске. Возле ТЦ большое количество полицейских машин, предполагаемый преступник задержан на месте, указал SVT.

Как пишет издание Aftonbladet, из здания эвакуировали людей, а территорию оцепили. Очевидцы заявили газете, что в ТЦ сработала сигнализация и посетителей попросили быстро найти укрытие. Еще один очевидец уточнил, что слышал 5–6 очень громких выстрелов.

Ранее одна женщина скончалась, еще 10 человек получили ранения из-за стрельбы на центральной автобусной станции в южном израильском городе Беэр-Шева. Пострадавшие госпитализированы, им оказывается медпомощь. Нападавший ликвидирован, сообщила израильская полиция.