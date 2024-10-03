Мужчина в Балашихе открыл стрельбу из пистолета во время соседской ссоры

Фото: Москва 24/Александр Авилов

Мужчина в Балашихе произвел несколько выстрелов в воздух из охолощенного пистолета во время ссоры с соседями. Об этом сообщили в телеграм-канале Главного управления МВД России по Подмосковью.

По данным ведомства, 28 сентября местная жительница 1962 года рождения сообщила об угрозах со стороны соседа. Между владельцами частных домовладений произошел конфликт, в ходе которого мужчина 1982 года рождения выстрелил несколько раз в воздух.

В результате инцидента никто не пострадал, оружие было изъято. Сейчас правоохранители выясняют все подробности случившегося.

Ранее сотрудники полиции задержали мужчину, который, предположительно, устроил стрельбу на пляже Дубрава в подмосковных Мытищах. По предварительным данным, мужчина 1978 года рождения на берегу Пироговского водохранилища несколько раз выстрелил из пистолета в воздух, а затем выбросил оружие.