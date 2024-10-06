Один человек погиб и 10 ранены в результате теракта со стрельбой на юге Израиля

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Один человек скончался, еще 10 получили ранения в результате теракта со стрельбой на центральной автобусной станции в южном израильском городе Беэр-Шева. Об этом в телеграм-канале сообщила пресс-служба скорой помощи Израиля (MDA).

Врачи подтвердили гибель 25-летней девушки. Пострадавших направили в больницу Сорока, им оказывается медпомощь. По информации MDA, пять человек получили огнестрельные ранения, остальные – ушибы и травмы от осколков стекла.

Израильская полиция заявила, что случившееся нападение на прохожих имеет признаки теракта. Нападавший ликвидирован.

Ранее стрельба произошла в арабском районе Тель-Авива. Согласно имеющимся данным, два человека вошли в вагон трамвая и открыли огонь по людям, после чего они прошли по проспекту и стреляли по находившимся там гражданам.

В результате теракта погибли не меньше шести человек, еще девять пострадали. Оба террориста нейтрализованы. Ответственность за произошедшее взяло на себя военное крыло палестинского движения ХАМАС.