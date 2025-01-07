Два человека погибли в результате стрельбы в здании фирмы на юго-западе ФРГ

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Два человека погибли в результате стрельбы в здании машиностроительной фирмы в городе Бад-Фридрихсхалль на юго-западе Германии. Об этом сообщает агентство DPA.

Согласно предварительным данным, в 19:45 по московскому времени в здание фирмы зашел вооруженный человек в маске и открыл огонь. Он застрелил двух человек и тяжело ранил еще одного, после чего скрылся.

Полиция проводит операцию по поимке преступника, для этого в том числе задействован вертолет.

Ранее инцидент со стрельбой произошел в торговом центре в городе Кунгсбакка на юго-западе Швеции. В результате произошедшего один человек пострадал.