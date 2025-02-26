WA.de: несколько человек ранены из-за стрельбы в немецком Билефельде

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Несколько человек ранены из-за стрельбы у здания суда в городе Билефельд на северо-западе Германии, сообщает портал WA.de.

В этот момент в суде шел процесс по делу об убийстве боксера Бесара Нимани, который погиб в прошлом году. По данным СМИ, в инциденте могли пострадать отец и брат подсудимого.

"Перед зданием раздались выстрелы – на месте работает полиция! Очевидцы сообщают, что несколько раненых лежат на земле, одного человека, по-видимому, реанимируют", – отмечалось в публикации Bild.

По версии издания, нападавших было двое, одного из них задержали.

38-летний боксер был застрелен в марте 2024 года, когда выходил из парикмахерской. Нимани владел поясом чемпиона мира по версии Международной боксерской федерации (IBF) в полусреднем весе.

За последнее время это не первый инцидент со стрельбой в ФРГ. Ранее два человека погибли из-за перестрелки в здании машиностроительной фирмы в городе Бад-Фридрихсхалль на юго-западе Германии.

Также был тяжело ранен еще один человек. Полиции удалось задержать возможного нападавшего – им оказался 52-летний сотрудник этой же компании.

