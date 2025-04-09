09 апреля, 08:51Происшествия
Три человека погибли при стрельбе в Вирджинии
Фото: nbcnews.com
Три человека погибли в результате стрельбы в округе Спотсильвания штата Вирджиния, сообщает МК со ссылкой на данные местных властей.
Еще трое при этом пострадали. По словам шерифа Элизабет Скотт, их доставили в медицинские учреждения. Однако информацию об их текущем состоянии она не раскрыла.
В администрации округа добавили, что местонахождение и личность стрелка еще не известны, но правоохранительные органы работают над этим. Местным жителям, в свою очередь, рекомендуют не выходить на улицу в целях безопасности.
Ранее два человека погибли в результате стрельбы на вечеринке в американской Такоме. Полиция штата Вашингтон получила жалобу на драку на улице в ночь на 29 марта.
Прибывшие правоохранители обнаружили пятерых раненых, один из которых умер в больнице, а другой – на месте происшествия. Также был арестован один несовершеннолетний. Возраст жертв составляет от 16 до 21 года.
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