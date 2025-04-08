Уголовное дело возбуждено после стрельбы в колледже в Новом Уренгое

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Следователи возбудили уголовное дело по факту стрельбы в колледже в Новом Уренгое Ямало-Ненецкого автономного округа. Об этом сообщили в пресс-службе регионального СУ СК.

"Возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных статьей 293 УК РФ ("Халатность") и статьей 238 УК РФ ("Выполнение услуг, которые не отвечают требованиям безопасности")", – говорится в сообщении.

По данным следствия, студент одного из техникумов города во время занятий выстрелил из пневматического пистолета. Пострадавших в результате происшествия нет. На месте происшествия работают следователи, проводятся следственные мероприятия, которые направлены на установление всех обстоятельств произошедшего.

В ходе предварительного следствия будет дана юридическая оценка действиям руководства колледжа и охранной организации по обеспечению безопасности.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на прокуратуру округа, была организована проверка по факту стрельбы.

Студент открыл стрельбу в колледже в Новом Уренгое 8 апреля. На место происшествия незамедлительно выехали полицейские. Тогда также сообщалось, что в результате инцидента никто не пострадал, а пуля попала в интерактивную доску.

Между тем генпрокурор России Игорь Краснов призвал прописать в законе механизмы урегулирования конфликтов в школе, доходящих до травли и буллинга. По словам Краснова, ведомство зафиксировало факты замалчивания учителями случаев травли школьников со стороны одноклассников и даже совершения преступлений в отношении них.