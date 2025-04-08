08 апреля, 14:29Происшествия
Студент открыл стрельбу в колледже в Новом Уренгое
Фото: depositphotos/blinow61
Студент открыл стрельбу в колледже в Новом Уренгое Ямало-Ненецкого автономного округа. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу окружного управления МВД.
"Факт зарегистрирован. На место происшествия незамедлительно выехали полицейские", – рассказала собеседница агентства.
В настоящее время правоохранители устанавливают обстоятельства произошедшего.
Как уточнил источник в силовых структурах, в результате стрельбы, предварительно, никто не пострадал. Пуля попала в интерактивную доску.
Ранее генпрокурор России Игорь Краснов призвал прописать в законе механизмы урегулирования конфликтов в школе, доходящих до травли и буллинга. По словам Краснова, ведомство зафиксировало факты замалчивания учителями случаев травли школьников со стороны одноклассников и даже совершения преступлений в отношении них.
Он указал на нехватку школьных психологов и отсутствие служб медиации. Сейчас на федеральном уровне использование медиативных технологий в школах носит лишь методический характер, подчеркнул генпрокурор.