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Студент открыл стрельбу в колледже в Новом Уренгое Ямало-Ненецкого автономного округа. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу окружного управления МВД.

"Факт зарегистрирован. На место происшествия незамедлительно выехали полицейские", – рассказала собеседница агентства.

В настоящее время правоохранители устанавливают обстоятельства произошедшего.

Как уточнил источник в силовых структурах, в результате стрельбы, предварительно, никто не пострадал. Пуля попала в интерактивную доску.

Ранее генпрокурор России Игорь Краснов призвал прописать в законе механизмы урегулирования конфликтов в школе, доходящих до травли и буллинга. По словам Краснова, ведомство зафиксировало факты замалчивания учителями случаев травли школьников со стороны одноклассников и даже совершения преступлений в отношении них.

Он указал на нехватку школьных психологов и отсутствие служб медиации. Сейчас на федеральном уровне использование медиативных технологий в школах носит лишь методический характер, подчеркнул генпрокурор.