Генпрокурор РФ Краснов призвал ввести механизмы решения конфликтов в школах

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Генеральный прокурор РФ Игорь Краснов призвал прописать в законе механизмы урегулирования конфликтов в школе, доходящих до травли и буллинга, после инцидента со стрельбой в гимназии Брянска. Об этом он сообщил на заседании в Совфеде, передает ТАСС.

"Трагедия в Брянской школе указала на недостаточность мер по предотвращению подобных актов агрессии. Все должны понимать, что безопасность детей напрямую зависит от раннего купирования конфликтов", – объяснил он.

Кроме того, Краснов заявил, что ведомство зафиксировало факты замалчивания учителями случаев травли школьников со стороны одноклассников и даже совершения преступлений в отношении них. Это, как он утверждает, не помогает предотвращать возникновение конфликтов. В связи с этим он указал на нехватку школьных психологов и отсутствие служб медиации.

Сейчас, по его словам, на федеральном уровне использование медиативных технологий в школах носит лишь методический характер. Однако пришло время перевести разрешение проблем в школах в императивную плоскость, заключил генеральный прокурор РФ.

Стрельба в школе Брянска произошла 7 декабря. В результате происшествия погибла девочка и сама стрелявшая, а также пострадали пять человек.

Позже стало известно, что ученица стреляла из охотничьего ружья "Бекас-3", которое принадлежало ее отцу. Само оружие школьница пронесла в тубусе. В отношении отца возбудили дело по пункту "а" части 2 статьи 110 УК РФ "Доведение до самоубийства". Он не признал вину и отказался от дачи показаний.

В связи с этим ЧП в Росгвардии начали обсуждение о введении полной охраны учебных заведений в России. Для этого, по словам советника директора ведомства Игоря Пышкина, нужно около 700 тысяч новых сотрудников Росгвардии и примерно 600 миллиардов рублей ежегодно. Он признал, что сделать это будет сложно из-за нагрузки на бюджет страны.

