В брянской гимназии № 5 должны были знать о психологических проблемах девочки – СК

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Девочка, которая открыла стрельбу в Брянске, находилась в тяжелом психологическом состоянии и нуждалась в помощи, и в гимназии должны были это знать, заявила старший инспектор отдела аналитического сопровождения следствия управления контроля за следственными органами ГСУ СК РФ Анна Старжинская.

По ее словам, те, кто мог своевременно выявить проблему и помочь ребенку, этого не сделали, и в результате 14-летний ребенок расстрелял своих одноклассников.

"Следственный комитет, расследуя эти факты, выявляет все время одни и те же причины, они не меняются", – цитирует Старжинскую РИА Новости.

Она добавила, что были явно выраженные признаки того, что ребенку нужна психологическая помощь, и представители школы видели это.

ЧП произошло 7 декабря. В результате происшествия погибли девочка и сама стрелявшая, а также пострадали пять человек.

Позже стало известно, что ученица стреляла из охотничьего ружья "Бекас-3", которое принадлежало ее отцу. Само оружие школьница пронесла в тубусе.