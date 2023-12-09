Суд арестовал на 2 месяца охранницу гимназии № 5 в Брянске, куда школьница пронесла оружие

Фото: телеграм-канал 112

Советский суд в Брянске арестовал на 2 месяца сотрудницу частного охранного предприятия (ЧОП), охраняющего гимназию № 5, куда ученица пронесла ружье и устроила стрельбу. Об этом сообщает ТАСС.

В ходе заседания адвокат подозреваемой Галины Чертковой сообщил, что у нее установлен диагноз инсулинозависимый сахарный диабет с осложнениями, в связи с чем для подсудимой следует выбрать меру пресечения в виде домашнего ареста.

Черткова подозревается в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. В день трагедии ученица пятой гимназии пронесла в школу ружье в тубусе. Утром 7 декабря она устроила стрельбу из охотничьего ружья в школьном классе. Она убила свою одноклассницу и ранила еще пятерых подростков, после чего покончила с собой. По данным правоохранительных органов, в качестве приоритетной причины произошедшего рассматривается конфликт девушки с одноклассниками.

Ранее губернатор региона Александр Богомаз сообщил, что семья девочки, погибшей при стрельбе в гимназии в Брянске, получит 1 миллион рублей. Семьям пострадавших выплатят по 300-500 тысяч рублей.