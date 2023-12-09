Двух подростков, пострадавших при стрельбе в Брянске, прооперировали в Москве

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Двух подростков, которые получили ранения в результате стрельбы в брянской гимназии и были эвакуированы в Москву, прооперировали. Об этом сообщил помощник министра здравоохранения РФ Сергей Кузнецов, передает РИА Новости.

По его словам, их состояние остается тяжелым, но стабильным. Одного ребенка, который уже в сознании, перевели из реанимации в травматологическое отделение, второй находится в медикаментозном сне, добавил Кузнецов.

Стрельба в гимназии № 5 Бежицкого района Брянска произошла 7 декабря. В тот день восьмиклассница принесла в образовательное учреждение оружие и открыла огонь. В результате пять человек пострадали, еще двое погибли, включая вооруженную ученицу.

Как рассказал депутат Госдумы Александр Хинштейн, девочка стреляла из охотничьего ружья "Бекас-3", которое принадлежало ее отцу. Само оружие школьница пронесла в учреждение в тубусе, заявил Хинштейн.

Следователи возбудили уголовное дело об убийстве двух и более лиц. Были задержаны отец устроившей стрельбу девочки, а также директор и охранник частного охранного предприятия, которые осуществляли функции охраны учебного заведения.

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