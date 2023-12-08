Охранное предприятие брянской гимназии последний раз проверялось в 2018 году – СМИ

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Управление Росгвардии последний раз проверяло частное охранное предприятие "Экскалибур", которое следило за безопасностью учеников и сотрудников гимназии в Брянске, зимой 2018 года. Об этом РИА Новости сообщил источник в полиции.

Собеседник агентства уточнил, что трудовая инспекция осуществляла проверку в агентстве "Экскалибур" в июле.

В свою очередь, детский психолог Евгения Слепченко в эфире радио "Комсомольская правда" прокомментировала важность взаимоотношений родителей с подростками в связи со стрельбой, случившейся накануне в гимназии Брянска.

"Подростки очень эмоционально нестабильны. Это связано в первую очередь с переходным периодом. Для них в этот момент очень важно иметь свою "стаю", – подчеркнула она.

Также психолог уточнила, что отношения со сверстниками очень важны для подростков, поэтому, например, травля в коллективе оказывает на их психику сильное воздействие. В связи с этим Слепченко порекомендовала родителям наладить отношения с ребенком и не терять с ним связь.

"В первую очередь это разговоры по душам. Нужно интересоваться, как у ребенка прошел день. Если подросток закрыт, что происходит постоянно, а не эпизодически, то это уже должно стать тревожным звоночком", – предупредила эксперт.

7 декабря в гимназии № 5 Бежицкого района Брянска произошла стрельба. 14-летняя восьмиклассница принесла в школу охотничье ружье, которое принадлежало ее отцу. В результате пострадали 5 человек. Двое погибли, в том числе девочка, открывшая огонь.

Жизни пострадавших подростков вне опасности, заявил помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов. Позже в Минздраве РФ добавили, что двое детей удовлетворительно перенесли перелет в Москву. Их в тяжелом состоянии эвакуировали на лечение в федеральный центр.

СК возбудил уголовное дело об убийстве двух и более лиц.

В местной администрации уточнили, что учреждение в Брянске охранялось сотрудниками ЧОП. Также в школе работала видеосистема и была тревожная кнопка, заверили местные власти.

8 декабря в СМИ писали, что по этому делу задержали директора частного охранного предприятия "Экскалибур", охранявшего гимназию № 5, охранницу, которая работала в день стрельбы, а также отца девочки, открывшей огонь.

