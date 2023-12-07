СК возбудил уголовное дело об убийстве после стрельбы в брянской гимназии

Фото: телеграм-канал SHOT

Правоохранители возбудили уголовное дело об убийстве двух и более лиц по факту стрельбы в гимназии Брянска. Об этом сообщается в телеграм-канале Следственного комитета РФ.

"По предварительным данным следствия, 14-летняя девушка принесла в школу помповое ружье, из которого произвела выстрелы в своих одноклассников", – говорится в сообщении.

Всех пострадавших доставили в медучреждения. На территории ЧП работают следователи и криминалисты, осуществляется комплекс следственных действий. Правоохранители намерены установить мотивы и обстоятельства инцидента.



7 декабря восьмиклассница устроила стрельбу в гимназии № 5 Бежицкого района. В результате пострадали пять человек. Еще двое погибли, в том числе девочка, которая открыла огонь.

Как уточнил депутат Госдумы Александр Хинштейн, ученица стреляла из охотничьего ружья "Бекас-3", которое принадлежало ее отцу. Само оружие школьница пронесла в тубусе, заявил парламентарий.

Вместе с тем он рассказал, что за гимназией следит частная охранная компания, которая имеет тревожную кнопку. По его словам, сигнал поступил на пульт централизованной охраны в 09:15, а открывшая огонь девочка зашла в школу с тубусом в 09:00.

СМИ со ссылкой на полицию писали, что школьница могла устроить стрельбу из-за конфликта с одноклассниками. На этом фоне специалисты намерены провести посмертную психолого-психиатрическую экспертизу.

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