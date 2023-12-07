Восьмиклассница устроила стрельбу в школе в Брянске

Фото: телеграм-канал SHOT

Ученица устроила стрельбу в школе в Брянске, точное число пострадавших уточняется. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на оперативные службы.

Происшествие случилось в гимназии № 5. Как уточнили в оперативных службах, ученица восьмого класса пронесла огнестрельное оружие, из которого выстрелила несколько раз.

На территории ЧП работают полицейские и оперативные службы, здание оцеплено, обстоятельства инцидента выясняются.

Ранее стало известно о стрельбе на территории кампуса Невадского университета в американском городе Парадайс. В полиции Лас-Вегаса рассказали, что подозреваемый погиб, однако там не уточнили, что именно привело к его смерти.

Позже выяснилось, что жертвами стрельбы стали три человека. Еще один пострадавший находится в критическом состоянии в местной больнице.

Два человека погибли при стрельбе в Брюсселе