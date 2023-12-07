07 декабря, 20:50Происшествия
В МВД заявили о законном хранении ружья, из которого стреляла школьница в Брянске
Фото: Следственный комитет РФ
Помповое ружье, из которого стреляла восьмиклассница в одной из гимназий Брянска, принадлежало ее отцу и хранилось дома в соответствии с законом. Об этом сообщается на сайте регионального главка МВД РФ.
В ведомстве пояснили, что проверка хранения оружия, которое находится в личном распоряжении граждан РФ, осуществляется по письменным запросам подразделений Росгвардии.
Утром 7 декабря ученица 8-го класса одной из гимназий Брянска принесла в школу ружье и застрелила одноклассницу, ранила пятерых детей и погибла сама.
Позже стало известно, что ученица стреляла из охотничьего ружья "Бекас-3", которое принадлежало ее отцу. Само оружие школьница пронесла в тубусе.
Следователи возбудили уголовное дело об убийстве двух и более лиц. Отца девочки, устроившей стрельбу, доставили на допрос.
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