В МВД заявили о законном хранении ружья, из которого стреляла школьница в Брянске

Фото: Следственный комитет РФ

Помповое ружье, из которого стреляла восьмиклассница в одной из гимназий Брянска, принадлежало ее отцу и хранилось дома в соответствии с законом. Об этом сообщается на сайте регионального главка МВД РФ.

В ведомстве пояснили, что проверка хранения оружия, которое находится в личном распоряжении граждан РФ, осуществляется по письменным запросам подразделений Росгвардии.

Утром 7 декабря ученица 8-го класса одной из гимназий Брянска принесла в школу ружье и застрелила одноклассницу, ранила пятерых детей и погибла сама.

Позже стало известно, что ученица стреляла из охотничьего ружья "Бекас-3", которое принадлежало ее отцу. Само оружие школьница пронесла в тубусе.

Следователи возбудили уголовное дело об убийстве двух и более лиц. Отца девочки, устроившей стрельбу, доставили на допрос.

