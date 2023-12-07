Песков рассказал о решениях по безопасности после стрельбы в брянской школе

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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя решения по безопасности после стрельбы в брянской школе, заявил, что необходимо определить, почему не сработали ранее принятые меры.

"Давайте не забывать, что было принято немало мер, они все были проработаны специалистами. Поэтому, прежде чем давать какие-то заключения, нужно, наверное, первое – оценить, но это специалисты должны оценить, причины произошедшего", – сказал представитель Кремля.

Он добавил, что в трагедии в гимназии должны разбираться правоохранительные органы и они это делают.

О стрельбе в гимназии № 5 Бежицкого района Брянской области стало известно 7 декабря. Ученица восьмого класса пришла в учреждение с оружием и открыла огонь. В результате инцидента пострадали пять человек, еще двое погибли, в том числе сама вооруженная девочка.

Как рассказал депутат Госдумы Александр Хинштейн, ученица стреляла из охотничьего ружья "Бекас-3". Оно принадлежало ее отцу. Само оружие она пронесла в тубусе, добавил он.

Правоохранители возбудили уголовное дело об убийстве двух и более лиц. Отца девочки, устроившей стрельбу, доставили на допрос к следователям. Они узнают, как хранилось дома оружие, как ребенок мог его взять и обучал ли мужчина девочку стрельбе.

Кроме того, региональная прокуратура проведет проверку исполнения закона об обеспечении безопасности в гимназии, а также оценит организацию охраны и соблюдения пропускного режима.

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