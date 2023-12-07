Прокуратура проверит обеспечение безопасности в гимназии после стрельбы в Брянске

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Прокуратура Брянской области проведет проверку исполнения закона об обеспечении безопасности в гимназии, где школьница устроила стрельбу. Об этом заявили в пресс-службе ведомства.

В рамках проверки также оценят организацию охраны и соблюдения пропускного режима. Кроме того, прокуратура взяла на контроль расследование уголовного дела.

При этом в оперслужбах сообщили ТАСС, что рамка металлодетектора в гимназии № 5 не работала. Однако там уточнили, что в здание посторонние не могут пройти.

"В школу не пускают никого. Если ребенок забыл дома тетрадку, то родители могут ее просто передать", – уточнили в оперслужбе.

В свою очередь, министерство просвещения России отправило в Брянск оперативную группу, которая будет работать вместе с оперслужбами. Кроме того, вместе с ними поехали и психологи от ведомства для оказания помощи учителям, ученикам и их родителям.

7 декабря восьмиклассница устроила стрельбу в гимназии № 5 Бежицкого района. В результате пострадали пять человек. Еще двое погибли, в том числе девочка, которая открыла огонь.

Как уточнил депутат Госдумы Александр Хинштейн, ученица стреляла из охотничьего ружья "Бекас-3", которое принадлежало ее отцу. Само оружие школьница пронесла в тубусе, заявил парламентарий.

Вместе с тем он рассказал, что за гимназией следит частная охранная компания, которая имеет тревожную кнопку. По его словам, сигнал поступил на пульт централизованной охраны в 09:15, а открывшая огонь девочка зашла в школу с тубусом в 09:00.

СМИ со ссылкой на полицию писали, что школьница могла устроить стрельбу из-за конфликта с одноклассниками. На этом фоне специалисты намерены провести посмертную психолого-психиатрическую экспертизу.

Правоохранители возбудили уголовное дело об убийстве двух и более лиц по факту стрельбы в гимназии Брянска. Отца девочки, устроившей стрельбу, доставили на допрос к следователям. Их интересует, как хранилось дома оружие, как ребенок мог взять его и обучал ли мужчина девочку стрельбе.

