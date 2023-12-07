07 декабря, 11:30Происшествия
Отца устроившей стрельбу в брянской гимназии девочки доставили на допрос к следователям
Фото: телеграм-канал "Говорит Москва"
Отца девочки, устроившей стрельбу в брянской гимназии, доставили на допрос к следователям, сообщили ТАСС в правоохранительных органах.
В частности, их интересует, как хранилось дома оружие, как ребенок мог взять его и обучал ли мужчина девочку стрельбе. Следственные действия будут проводиться в том числе дома.
7 декабря восьмиклассница устроила стрельбу в гимназии № 5 Бежицкого района. В результате пострадали пять человек. Еще двое погибли, в том числе девочка, которая открыла огонь.
Как уточнил депутат Госдумы Александр Хинштейн, ученица стреляла из охотничьего ружья "Бекас-3", которое принадлежало ее отцу. Само оружие школьница пронесла в тубусе, заявил парламентарий.
Вместе с тем он рассказал, что за гимназией следит частная охранная компания, которая имеет тревожную кнопку. По его словам, сигнал поступил на пульт централизованной охраны в 09:15, а открывшая огонь девочка зашла в школу с тубусом в 09:00.
СМИ со ссылкой на полицию писали, что школьница могла устроить стрельбу из-за конфликта с одноклассниками. На этом фоне специалисты намерены провести посмертную психолого-психиатрическую экспертизу.
Правоохранители возбудили уголовное дело об убийстве двух и более лиц по факту стрельбы в гимназии Брянска.
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