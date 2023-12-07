Губернатор Брянской области заявил, что семье погибшей и раненым детям окажут помощь

Фото: телеграм-канал "Подслушано Брянск"

Семье погибшей восьмиклассницы и ученикам, которые пострадали в результате стрельбы в гимназии № 5 Бежицкого района Брянской области, окажут всю необходимую помощь. Об этом в своем телеграм-канале заявил губернатор региона Александр Богомаз.

По его словам, ранения получили пятеро детей, у двоих из них травмы легкой степени тяжести, еще у троих – средней. Их доставили в детскую областную больницу, где врачи им оказывают помощь, написал он.

В сообщении также говорится, что на месте происшествия работают оперативные службы. Правоохранители выясняют, при каких обстоятельствах ученица достала оружие и устроила стрельбу.

Богомаз принес свои соболезнования родителям погибшей девочки.

"Это невосполнимая утрата", – указал он.

Утром 7 декабря восьмиклассница брянской гимназии № 5 начала стрельбу в образовательном учреждении. В результате пострадали пять человек, еще двое погибли, в том числе девочка, которая открыла огонь.

По словам депутата ГД Александра Хинштейна, в руках у ученицы было охотничье ружье "Бекас-3", которое принадлежало ее отцу. Оружие в гимназию девочка пронесла в тубусе, добавил он.

Как писали СМИ, ссылаясь на полицию, ученица могла начать стрельбу из-за конфликта с одноклассниками.

Следователи возбудили уголовное дело об убийстве двух и более человек.

Новости мира: более 20 человек погибли в результате стрельбы в американском штате Мэн