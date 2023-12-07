Фото: телеграм-канал Baza

Три человека пострадали в результате стрельбы в гимназии в Брянске, девочка, открывшая огонь, покончила с собой. Об этом сообщается в телеграм-канале МВД России.

"По предварительной информации, одна из учениц принесла в здание гимназии огнестрельное оружие и произвела несколько выстрелов, в результате пострадали три человека", – говорится в сообщении.

Правоохранители устанавливают мотивы и обстоятельства произошедшего.

Как уточнили ТАСС в приемных отделениях хирургии городской и областной детской больниц, состояние двоих детей, пострадавших в результате стрельбы, оценивается как средней степени тяжести. У одного из них выявили ранение плеча и колена, ему оказывается первая помощь и, вероятно, переправят в детскую больницу.

В свою очередь, в областной детской больнице рассказали, что еще один пострадавший ребенок поступил с ранением левого плеча, у него огнестрельное ранение.

Между тем глава думского комитета по информполитике Александр Хинштейн заявил, что устроившая стрельбу в Брянске девочка пронесла в гимназию охотничье ружье "Бекас-3". По словам парламентария, оно принадлежало ее отцу, само оружие было спрятано в тубусе.

Стрельба в гимназии № 5 Бежицкого района произошла в четверг, 7 декабря. Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко взял на контроль оказание медицинской помощи пострадавшим. Он поручил организовать телемедицинские консультации со специалистами федеральных клиник.

В результате происшествия погибли два человека, в том числе восьмиклассница, открывшая огонь.

Два человека погибли при стрельбе в Брюсселе