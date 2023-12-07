Два человека погибли в результате стрельбы в гимназии в Брянске

Фото: телеграм-канал "Подслушано Брянск"

В результате стрельбы в брянской школе двое погибли и четверо пострадали, все ученики были эвакуированы. Среди погибших, предположительно, может быть девочка, которая устроила стрельбу. Об этом сообщили в местной администрации.

"Сегодня в 09:15 в городскую диспетчерскую службу поступило сообщение о ЧП в гимназии № 5 Бежицкого района. По предварительной информации, восьмиклассница пронесла оружие в школу, начала стрельбу. К этому моменту известно о четырех пострадавших и двух погибших", – говорится в сообщении.

Всех остальных учеников в сопровождении взрослых отправили домой, здание оцеплено правоохранителями, добавили в администрации.

Как сообщают РИА Новости со ссылкой на очевидцев и источник в региональных властях, школьница пришла в гимназию Брянска с ружьем, ранила четырех мальчиков. После этого она покончила с собой.

Оказание медицинской помощи пострадавшим взял на контроль глава Минздрава РФ Михаил Мурашко. На территории ЧП работают бригады скорой помощи. Министр поручил организовать телемедицинские консультации со специалистами федеральных клиник, координацию помощи пострадавшим сейчас проводит Федеральный центр медицины катастроф ведомства.

ЧП произошло в четверг, 7 декабря. Ученица восьмого класса устроила стрельбу в гимназии № 5. На территории происшествия работают полицейские и оперативные службы, здание оцеплено. Обстоятельства инцидента выясняются.

Два человека погибли при стрельбе в Брюсселе