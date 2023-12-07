Пять человек пострадали в результате стрельбы в гимназии Брянска

Фото: телеграм-канал "Александр Хинштейн"

Пять человек пострадали из-за стрельбы в гимназии Брянска. При этом одна из раненых учениц скончалась. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД по региону.

Как рассказали в ведомстве, одна из школьниц принесла в гимназию № 5 огнестрельное оружие и несколько раз выстрелила из него. После этого, по информации правоохранительных органов, девушка покончила с собой.

В настоящее время сотрудники полиции занимаются выяснением мотивов и обстоятельств инцидента.

В Минздраве России добавили, что состояние четырех пострадавших в результате стрельбы в гимназии Брянска оценивается как средней степени тяжести. Также одному из пострадавших уже проводят операцию, его состояние оценивается как тяжелое, заявил ТАСС помощник министра здравоохранения РФ Алексей Кузнецов.

При этом в полиции ТАСС уточнили, что одной из основных версий произошедшего является конфликт между ученицей, устроившей стрельбу, и ее одноклассниками. В связи с этим сотрудники ведомства запланировали проведение посмертной психолого-психиатрической экспертизы.

В свою очередь, депутат Госдумы Александр Хинштейн рассказал ТАСС, что гимназия охраняется частной охранной организацией и имеет тревожную кнопку. Также он уточнил, что сигнал поступил на пульт централизованной охраны в 09:15, а девочка зашла в школу с тубусом, в котором лежало оружие, в 09:00.

"Сейчас все это будет детально проверяться", – подчеркнул Хинштейн.

Стрельба в гимназии № 5 Бежицкого района произошла в четверг, 7 декабря. Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко взял на контроль оказание медицинской помощи пострадавшим. Он поручил организовать телемедицинские консультации со специалистами федеральных клиник.

В свою очередь, СК РФ возбудил уголовное дело об убийстве двух и более лиц по факту стрельбы в гимназии Брянска.



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