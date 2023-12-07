Отца девочки, стрелявшей в брянской школе, допрашивают в качестве свидетеля

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Отца девочки, открывшей стрельбу в брянской школе, допрашивают в качестве свидетеля, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Предварительная причина стрельбы – конфликт с одноклассниками, которые шутили над ребенком. При этом психологи считают, что проблема не в травле, а в неумении слушать детей.

Так, директор антикризисного психологического центра, психоаналитик Ирина Смолярчук сообщила "Радио 1", что девочка совершила преступление в школе, потому что это было исполнимо для нее.

По ее мнению, ребенок был готов к тяжелым эмоциональным испытаниям. Она не исключила, что девочка испытывала давление, оскорбления, чувство ненужности и отверженности и взяла ружье, чтобы доставить родственникам неприятности, поскольку знала, что этого делать нельзя.

"Нести ружье на себе, зная, что оно причиняет другим людям страдания, – это всегда история, которая имеет природу и основание в семье. Она совершила преступление в школе не потому, что она была обозлена, – необязательно, что она была подвержена травле, – она это сделала в том месте, где для нее это было исполнимо и доступно, где она могла отрефлексировать свои переживания, избавиться от них", – предположила специалист.

Психолог-психотерапевт Тамерлан Заников добавил, что родители часто заняты своими делами и не обращают внимания на проблемы своих детей.

По его словам, подростки пишут ему в соцсетях о потребности в решении проблемы отцов и детей. Они жалуются на проблемы непринятия подростка обществом, трудности самовыражения среди сверстников, а также на взаимоотношения с родителями.

По мнению эксперта, проблема в том, что все заняты и никому нет дела, никто всерьез не занимается подростками.

"Неважно, из какой семьи ребенок: в обычной, нормальной семье такое тоже может случиться. Но проблема в том, что мы нормальную семью понимаем как ту, где есть оба родителя, но это не так. Нормальная семья – это про любовь, про поддержку, про понимание, когда семья вовлечена в процесс жизни, а не когда каждый занимается своим делом и только после таких инцидентов вспоминает, что у них есть ребенок", – подчеркнул он.

7 декабря восьмиклассница устроила стрельбу в гимназии № 5 Бежицкого района. В результате пострадали пять человек. Еще двое погибли, в том числе девочка, которая открыла огонь.

Как уточнил депутат Госдумы Александр Хинштейн, ученица стреляла из охотничьего ружья "Бекас-3", которое принадлежало ее отцу. Само оружие школьница пронесла в тубусе, заявил парламентарий.

Вместе с тем он рассказал, что за гимназией следит частная охранная компания, которая имеет тревожную кнопку. По его словам, сигнал поступил на пульт централизованной охраны в 09:15, а открывшая огонь девочка зашла в школу с тубусом в 09:00.

СМИ со ссылкой на полицию писали, что школьница могла устроить стрельбу из-за конфликта с одноклассниками. На этом фоне специалисты намерены провести посмертную психолого-психиатрическую экспертизу.

Правоохранители возбудили уголовное дело об убийстве двух и более лиц по факту стрельбы в гимназии Брянска. Отца девочки, устроившей стрельбу, доставили на допрос к следователям. Их интересует, как хранилось дома оружие, как ребенок мог взять его и обучал ли мужчина девочку стрельбе.

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