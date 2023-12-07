Гимназию в Брянске, где произошла стрельба, охраняли сотрудники ЧОП – администрация

Фото: Следственный комитет РФ

Представитель полиции заявил, что гимназия в Брянске охранялась сотрудниками частного охранного предприятия (ЧОП), как и остальные школы города, сообщила пресс-служба администрации.

Также в образовательном учреждении, в котором случилась стрельба, работала видеосистема и была тревожная кнопка. Еще в ноябре во всех школах провели проверки безопасности.

"Все учебные учреждения ждут масштабные проверки требований к антитеррористической защищенности", – уточнили в пресс-службе.

Как подчеркнули в администрации, постороннему человеку в школу попасть почти невозможно – даже родителей часто не пускают внутрь.

"Но как быть, когда школьник сам может стать причиной гибели детей? Как противостоять буллингу и спасти школьников от агрессии и насилия одноклассников? На все эти вопросы еще предстоит найти ответ", – рассказал глава городской администрации Александр Макаров.



До этого руководитель ЧОПа, которое по контракту обеспечивало безопасность школы, Сергей Поддубный в беседе с телеканалом "360" рассказал, что работу охраны будут оценивать следственные органы.

По его словам, на входе была одна охранница, которая нажала кнопку тревоги уже после произошедшего ЧП. Он обратил внимание, что по закону охранники не могут досматривать детей и их личные вещи. Также он посетовал на особенности работы металлоискателя.

"У нас не созданы такие технические условия, чтобы они срабатывали именно на оружие", – указал он.



Также он заявил, что охранница работает в организации с 2018 года и постоянно проходит проверки.

"Охранник один, не вооруженный. Это всего лишь охранник. Нужно какие-то более серьезные меры принимать", – уверен Поддубный.

До этого в Минздраве заявили, что жизни пострадавших при стрельбе в гимназии подростков вне опасности. Сейчас они получают необходимое лечение.

7 декабря восьмиклассница устроила стрельбу в гимназии № 5 Бежицкого района Брянска. В результате пострадали пять человек. Еще двое погибли, в том числе девочка, которая открыла огонь.

Как уточнил депутат Госдумы Александр Хинштейн, ученица стреляла из охотничьего ружья "Бекас-3", которое принадлежало ее отцу. Само оружие школьница пронесла в тубусе, заявил парламентарий.

В СМИ рассквзали, что информации о конфликтах девочки с кем-либо нет. Она училась средне, уроки не прогуливала и в целом была "неприметной", заявил источник. В настоящее время полицейские выясняют, был ли в образовательном учреждении психолог и работал ли он с учениками.

Также местная прокуратура проведет проверку исполнения закона об обеспечении безопасности в гимназии.

Следователи возбудили уголовное дело об убийстве двух и более лиц. Отца девочки, устроившей стрельбу, доставили на допрос.

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