Суд арестовал директора работавшего в гимназии Брянска ЧОП

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Советский суд Брянска арестовал директора частной охранной организации (ЧОП), которая обеспечивала безопасность гимназии, Сергея Поддубного. Об этом сообщает ТАСС.

Уточняется, что суд удовлетворил ходатайство следствия и заключил Поддубного под стражу до 6 февраля следующего года.

Ранее сообщалось, что двух детей, которые получили ранения в результате стрельбы в брянской гимназии, прооперировали в столице. По словам помощника министра здравоохранения РФ Сергея Кузнецова, их состояние остается тяжелым, но стабильным.

Стрельба в гимназии № 5 Бежицкого района Брянска случилась 7 декабря. В результате инцидента пять человек получили ранения, еще двое погибли, включая вооруженную ученицу.

По словам депутата ГД Александра Хинштейна, школьница открыла огонь из охотничьего ружья "Бекас-3", которое принадлежало ее отцу. Само оружие школьница пронесла в учреждение в тубусе, заявил депутат.

Следователи возбудили уголовное дело об убийстве двух и более лиц. Также правоохранители задержали отца устроившей стрельбу девочки, а также директора и охранника ЧОП, которые осуществляли функции охраны учебного заведения.

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