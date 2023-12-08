Подмосковный омбудсмен уверена, что школьница-стрелок из Брянска подавала сигналы SOS

Фото: ТАСС/Надежда Михеева

Школьница, устроившая стрельбу в брянской школе, перед трагедией подавала сигналы SOS, уверена уполномоченный по правам ребенка в Московской области Ксения Мишонова. Об этом она рассказала в эфире радиостанции "Комсомольская правда".

"Всегда меняется поведение, если ребенок задумал что-то нехорошее. Он перестает ходить в школу, ссорится с одноклассниками, ни с кем не дружит. Какие-то признаки должны были быть", – заявила Мишонова.

По ее словам, причиной стрельбы в школе мог послужить конфликт со сверстниками либо унижения, так как подростки в этом возрасте особенно остро переносят такие вещи, уверена она.

"Вы знаете, может, меня кто-то осудит, но мне очень жалко эту девчонку. Здесь точно что-то ее довело", – сказала она.

Также она подчеркнула, что "не нужны новые законы и металлоискатели", чтобы заметить изменения в поведении ребенка. В школах есть психологи, учителя и классные руководители, которые получают надбавки за повышенное внимание и ненормированный рабочий день, уточнила омбудсмен.

"На конфликт в классе должны реагировать как родители, так и учителя. Бывает, что педагоги стараются не обращать внимания либо считают, мол, пусть дети разберутся сами. Так вот они не разберутся сами точно, им надо помочь это сделать", – подчеркнула Мишонова.

Ситуации в семьях бывают самые разные, объяснила омбудсмен. Однако она не верит, что классный руководитель не может быть в курсе, что в классе есть какой-то конфликт.

"А если не знает, то его не очень интересует класс. Но на то он и есть, чтобы это разруливать", – заключила она.

Кроме того, глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов уверен, что за трагедией в Брянске могут стоять недружественные страны.

"К сожалению, вчерашний трагический случай в Брянске еще раз показывает то негативное влияние социальных сетей, неподконтрольное", – сказал он.

В четверг, 7 декабря, восьмиклассница устроила стрельбу в гимназии № 5 Бежицкого района Брянска. В результате пострадали пять человек. Еще двое погибли, в том числе девочка, которая открыла огонь.

Как уточнил депутат Госдумы Александр Хинштейн, ученица стреляла из охотничьего ружья "Бекас-3", которое принадлежало ее отцу. Само оружие школьница пронесла в учреждение в тубусе, заявил парламентарий.

Следователи возбудили уголовное дело об убийстве двух и более лиц. Были задержаны отец устроившей стрельбу девочки, а также директор и охранник частного охранного предприятия, которые осуществляли функции охраны образовательного заведения.