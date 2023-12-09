Выплаты до 1 млн рублей получат семьи погибшей и пострадавших при стрельбе в Брянске

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Семья девочки, погибшей при стрельбе в гимназии в Брянске, получит 1 миллион рублей. Семьям пострадавших выплатят по 300-500 тысяч рублей. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз в своем телеграм-канале.

Губернатор Богомаз отметил, что семьям погибшей девочки и пострадавших школьников требуется поддержка.

"Трагедия, произошедшая в гимназии N5 — наша общая беда и боль. Наш долг — поддержать семьи тех, кто пострадал", – заявил Богомаз.

Так, семья погибшей девочки получит один миллион рублей из областного бюджета. По 500 тысяч получат семьи тех, кто получил тяжелые ранения и по 300 тысяч – получившие ранения легкой степени.

Губернатор также отметил, что врачи продолжают оказывать всю необходимую помощь пострадавшим.

"Квалифицированные психологи работают с ребятами и родителями. Правоохранительные структуры принимают все необходимые меры, чтобы трагедия не повторилась. Я желаю ребятам, которые проходят лечение, скорейшего выздоровления, родным – слова поддержки", – написал Богомаз.

Ранее сообщалось, что двух детей, которые получили ранения в результате стрельбы в брянской гимназии, прооперировали в столице. По словам помощника министра здравоохранения РФ Сергея Кузнецова, их состояние остается тяжелым, но стабильным.