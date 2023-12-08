Одному из эвакуированных в Москву из Брянска подростков проводят операцию – Минздрав

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Одному из пострадавших при стрельбе в школе Брянска и эвакуированных в Москву подростков проводят операцию, сообщил помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов. Его слова передает РИА Новости.

По его словам, оба эвакуированных на лечение в Москву подростка находятся в тяжелом состоянии. Они получают необходимое лечение в Российской детской клинической больнице.

Замглавы ведомства также уточнил, что еще трое пострадавших находятся в состоянии средней тяжести и получают стационарное лечение в медучреждениях Брянска.

Ранее в Минздраве РФ сообщили, что двое детей удовлетворительно перенесли перелет в Москву. Их в тяжелом состоянии эвакуировали на лечение в федеральный центр.

7 декабря в гимназии № 5 Бежицкого района Брянска произошла стрельба. 14-летняя восьмиклассница принесла в школу охотничье ружье, которое принадлежало ее отцу. В результате стрельбы пострадали пять человек. Двое погибли, в том числе девочка, открывшая огонь.

СК возбудил уголовное дело об убийстве двух и более лиц. В свою очередь, местная прокуратура начала проверку исполнения закона об обеспечении безопасности в гимназии.

В городской администрации рассказали, что гимназия в Брянске охранялась сотрудниками частного охранного предприятия (ЧОП). Также в школе работала видеосистема и была тревожная кнопка, заверили местные власти.

Полиция задержала директора частного охранного предприятия "Экскалибур", охранявшего гимназию № 5, охранницу, которая работала в день стрельбы, а также отца девочки.