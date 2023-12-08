В Брянске задержали директора ЧОП и отца девочки, устроившей стрельбу – СМИ

Фото: телеграм-канал "Следком"

Полиция задержала директора частного охранного предприятия "Экскалибур", охранявшего гимназию № 5, охранницу, которая работала в день стрельбы, а также отца девочки, открывшей огонь в учебном заведении Брянска. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на источник.

"Задержаны гендиректор ЧОП "Экскалибур" Сергей Поддубный и школьная охранница Галина Черткова, а также отец погибшей девочки, которая пронесла в школу ружье и стреляла в одноклассников", – отметил он.

Собеседник агентства уточнил, что правоохранители задержали их в ночь на пятницу, 8 декабря.

7 декабря в гимназии № 5 Бежицкого района Брянска произошла стрельба. 14-летняя восьмиклассница принесла в школу охотничье ружье, которое принадлежало ее отцу. В результате стрельбы пострадали 5 человек. Двое погибли, в том числе девочка, открывшая огонь.

Как уточнил помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов, жизни пострадавших подростков вне опасности. В Минздраве РФ позже добавили, что двое детей удовлетворительно перенесли перелет в Москву. Их в тяжелом состоянии эвакуировали на лечение в федеральный центр.

СК возбудил уголовное дело об убийстве двух и более лиц. В свою очередь, местная прокуратура начала проверку исполнения закона об обеспечении безопасности в гимназии.

В городской администрации рассказали, что гимназия в Брянске охранялась сотрудниками частного охранного предприятия (ЧОП). Также в школе работала видеосистема и была тревожная кнопка, заверили местные власти.

Отца девочки вчера допросили в качестве свидетеля. Источник в правоохранительных органах заявил, что предварительная причина стрельбы – конфликт с одноклассниками, которые шутили над ребенком. Однако психологи уточнили, что проблема заключалась не в буллинге, а в неумении слушать детей.