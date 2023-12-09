09 декабря, 18:33Регионы
Дело о доведении до самоубийства возбудили в отношении отца девочки, стрелявшей в школе
Фото: телеграм-канал 112
Советский суд в Брянске возбудил второе уголовное дела в отношении Дмитрия Афанаскина, отца школьницы, которая устроила стрельбу в гимназии №5. Об этом сообщает ТАСС.
Сообщается, что мужчина не признал вину по пункту "а" части 2 статьи 110 (доведение до самоубийства). От дачи показаний он также отказался.
До этого Дмитрию Афанаскину было предъявлено обвинение за небрежное хранение оружия.
Ранее Советский суд в Брянске арестовал на 2 месяца сотрудницу частного охранного предприятия (ЧОП), охраняющего гимназию № 5, куда ученица пронесла ружье и устроила стрельбу. В ходе заседания адвокат подозреваемой Галины Чертковой сообщил, что у нее установлен диагноз инсулинозависимый сахарный диабет с осложнениями, в связи с чем для подсудимой следует выбрать меру пресечения в виде домашнего ареста.
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