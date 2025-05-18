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18 мая, 16:09

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Bild: пять человек пострадали в результате нападения неизвестного на бар в ФРГ

Пять человек пострадали в результате нападения на бар в ФРГ – СМИ

Фото: 123RF/udo72

Пять человек пострадали в результате нападения неизвестного на бар в Билефельде, Германия, сообщает Bild.

По данным издания, нападение произошло 18 мая примерно в 04:20 по местному времени (05:20 по московскому времени). Троим пострадавшим диагностировали тяжелые травмы, и в настоящий момент врачи борются за жизни двоих из них.

Следователи отметили, что злоумышленник действовал без разбора и использовал не только нож, но и трость. После нападения он скрылся, оставив на месте рюкзак, в котором были обнаружены оружие, бутылка с легковоспламеняющейся жидкостью и разрешение на проживание в Германии, выданное на имя гражданина Сирии.

В настоящее время правоохранители ищут нападавшего. При этом они не исключают версию теракта.

Ранее в результате аварии с автобусом в ФРГ пострадал 21 человек. По данным полиции, автобус въехал в стоящие на дороге машины, после чего автомобили врезались друг в друга. При этом находившийся в одной из машин человек получил тяжелые травмы.

До этого по меньшей мере один человек пострадал в результате стрельбы в Голливуде. Инцидент произошел в звукозаписывающей студии в Лос-Анджелесе. Пострадавшего госпитализировали.

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