Blic: в Белграде машина въехала в толпу на митинге протеста

Фото: blic.rs

Автомобиль марки BMW въехал в толпу митингующих в белградском районе Жарково, сообщает газета Blic.

По данным издания, машина сбила трех человек, они доставлены в центр неотложной помощи. Как утверждают журналисты, первоначально 50-летний водитель попытался скрыться с места происшествия, при задержании же мужчина оказывал сопротивление.

В субботу, 15 марта, в Сербии проходит крупная протестная акция, предполагающая блокировку ключевых точек Белграда. Массовые протесты продолжаются в стране уже несколько месяцев. Они начались после обрушения бетонного козырька на железнодорожном вокзале города Нови-Сад 1 ноября 2024 года. В результате погибли 15 человек.

В ночь на 6 ноября тысячи жителей города пришли к зданию администрации Нови-Сад. Они выкрикивали оскорбления в адрес президента страны Александра Вучича и призывали представителей власти уйти со своих должностей. Активисты считали, что трагедия является преднамеренным убийством.

9 ноября протестующие блокировали один из главных мостов города, требуя отставки Вучевича и Джурича, а также раскрытия секретности с договора о реконструкции железнодорожного вокзала.