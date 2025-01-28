Премьер-министр Сербии Вучевич подал в отставку

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Премьер-министр Сербии Милош Вучевич решил уйти в отставку из-за продолжающихся в стране студенческих протестов. Об этом он сообщил на экстренной пресс-конференции, передает ТАСС.

Председатель правительства Сербии заявил, что утром 28 января встретился с президентом республики Александаром Вучичем, который выслушал все аргументы и принял его отставку.

"Я считаю, что таким образом мы демонстрируем ответственность тех, кто был избран, чтобы быть ответственными", – объяснил он.

Протесты начались в стране после обрушения бетонного козырька на железнодорожном вокзале города Нови-Сад 1 ноября 2024 года. В результате погибли 14 человек.

В ночь на 6 ноября тысячи жителей города пришли к зданию администрации Нови-Сад. Они выкрикивали оскорбления в адрес президента Вучича и призывали представителей власти уйти со своих должностей. Активисты считали, что трагедия является преднамеренным убийством.

9 ноября протестующие блокировали один из главных мостов города, требуя отставки Вучевича и мэра Нови-Сада Милана Джурича, а также раскрытия секретности с договора о реконструкции железнодорожного вокзала.

