28 января, 13:31Политика
Премьер-министр Сербии Вучевич подал в отставку
Фото: ТАСС/ЕРА/GEORGI LICOVSKI
Премьер-министр Сербии Милош Вучевич решил уйти в отставку из-за продолжающихся в стране студенческих протестов. Об этом он сообщил на экстренной пресс-конференции, передает ТАСС.
Председатель правительства Сербии заявил, что утром 28 января встретился с президентом республики Александаром Вучичем, который выслушал все аргументы и принял его отставку.
"Я считаю, что таким образом мы демонстрируем ответственность тех, кто был избран, чтобы быть ответственными", – объяснил он.
Протесты начались в стране после обрушения бетонного козырька на железнодорожном вокзале города Нови-Сад 1 ноября 2024 года. В результате погибли 14 человек.
В ночь на 6 ноября тысячи жителей города пришли к зданию администрации Нови-Сад. Они выкрикивали оскорбления в адрес президента Вучича и призывали представителей власти уйти со своих должностей. Активисты считали, что трагедия является преднамеренным убийством.
9 ноября протестующие блокировали один из главных мостов города, требуя отставки Вучевича и мэра Нови-Сада Милана Джурича, а также раскрытия секретности с договора о реконструкции железнодорожного вокзала.
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