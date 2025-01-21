Начальник генштаба ЦАХАЛ подал в отставку из-за провала армии в 2023 году

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Начальник генштаба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Герци Халеви заявил, что уйдет в отставку из-за провала израильских военных 7 октября 2023 года. Об этом сообщает 12-й канал израильского телевидения.

"Сегодня я сообщил министру обороны, что в силу признания моей ответственности за провал Армии обороны Израиля 7 октября (2023 года. – Прим. ред.), и учитывая достижения армии и реализацию сделки по освобождению заложников, прошу завершить срок своих полномочий 6 марта 2025 года", – цитирует телеканал его заявление.

Там же Халеви уточняет, что до отставки будет укреплять подготовку армии к задачам в сфере безопасности, после этого он качественно и основательно передаст командование преемнику. Он также отправил свое заявление об отставке премьер-министру Израиля Биньямину Нетаньяху.

Вслед за Халеви прошение об отставке подал начальник Южного командования ЦАХАЛ генерал-майор Ярон Финкельман, передает пресс-служба армии. В его зоне ответственности находятся в том числе приграничные с сектором Газа районы на юге Израиля.

Ближневосточный конфликт обострился 7 октября 2023 года. Тогда сектор Газа выпустил в сторону Израиля тысячи ракет. В ответ на это израильская армия объявила о начале контртеррористической операции "Железные мечи".

Режим прекращения огня между Израилем и палестинским движением ХАМАС начал действовать 19 января 2025 года. В рамках сделки по Газе, в которой гарантами выступили Катар, Египет и США, радикалы освободили трех израильтянок.

В тот же день первые после заключения перемирия грузовики с гумпомощью пересекли границу Египта с сектором Газа.