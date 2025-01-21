В ХАМАС заявили, что рассчитывают на поддержку России в рамках перемирия в Газе

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Палестинское движение ХАМАС ожидает поддержки со стороны России в вопросе соблюдения достигнутого с Израилем соглашения о прекращении огня в секторе Газа, заявил представитель движения в Иране Халед Аль-Каддуми.

"Мы рассматриваем Россию как дружественную страну, и она может стать партнером для нашего народа в секторе Газа в будущем", – цитирует его ТАСС.

ХАМАС также рассчитывает на помощь России в восстановлении страны, отметил Аль-Каддуми, добавив, что она может оказывать на Израиль как дипломатическое, так и политическое давление.

Соглашение о прекращении огня между сторонами вступило в силу 19 января. В этот же день ХАМАС передало трех израильских заложниц представителям Международного комитета Красного Креста (МККК).

Израильтянки вернулись домой в сопровождении сил Армии обороны Израиля и Службы общей безопасности. Их привезли на первоначальную точку встречи на юге Израиля, где они прошли первичный медицинский осмотр.

В ответ на это в рамках соглашения Израиль освободил первую группу из 90 палестинских женщин-заключенных.