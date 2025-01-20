Путин попросил МИД РФ сделать все для освобождения россиянина из плена ХАМАС

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Владимир Путин обратился к МИД РФ с призывом сделать все, чтобы россиянин, который на данный момент остается в числе заложников радикального палестинского движения ХАМАС, смог выйти на свободу.

"Вы упомянули про Ближний Восток. Сейчас действительно там произошел обмен и освобождена часть заложников. Но среди остающихся заложников есть еще один человек с двойным гражданством – с российским. Я просил бы и вас по линии министерства иностранных дел, и других коллег по линии других ведомств прорабатывать этот вопрос, не забывать об этом", – заявил президента на совещании с постоянными членами Совбеза РФ, которое состоялось в режиме видеоконференции.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя перемирие, заключенное между Израилем и ХАМАС, подчеркнула, что Москва ожидает от этих договоренностей начала восстановительных работ в местах разрушений, а также создания условий для возвращения заложников и палестинских заключенных. В частности, российская сторона надеется, что в число освобожденных заложников войдет гражданин РФ Александр Труфанов.

Стороны конфликта договорились о прекращении огня. Соглашение вступило в силу 19 января. Сделка по Газе подразумевает три этапа реализации. Первая фаза включает в себя полное прекращение огня, вывод войск Израиля из анклава и освобождение ряда удерживаемых заложников.

Движение ХАМАС 19 января передало трех израильских заложниц представителям Международного комитета Красного Креста (МККК). Женщин передали на площади Эс-Сарая, после чего Красный Крест проинформировал израильскую сторону о хорошем состоянии заложниц.

Спустя некоторое время израильтянки вернулись домой в сопровождении сил армии обороны Израиля и Службы общей безопасности. Их привезли на первоначальную точку встречи на юге Израиля, где они прошли первичный медицинский осмотр.

В ответ на это в рамках соглашения Израиль освободил первую группу из 90 палестинских женщин-заключенных.