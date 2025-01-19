Согласование деталей второго этапа сделки по Газе начнется 3 февраля

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Катар, Египет и США будут согласовывать детали второго этапа сделки по Газе между палестинским движением ХАМАС и Израилем 3 февраля. Об этом в интервью телеканалу Al Jazeera сообщил советник премьер-министра, официальный представитель МИД Катара Маджид бен Мухаммед аль-Ансари.

"На 16-й день действия соглашения гаранты начнут работу", – сказал дипломат.

Режим прекращения огня между Израилем и ХАМАС введен 19 января. Первый этап сделки по Газе включает вывод израильских войск из анклава и освобождение удерживаемых боевиками заложников.

Представитель бригад "Аль-Кассам" (боевое крыло ХАМАС) Абу Убейда призвал посредников обязать израильскую сторону выполнять соглашение. Если Тель-Авив нарушит условия, то это скажется на жизнях и состоянии пленных, уточнил он.