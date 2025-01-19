Прекращение огня в Газе вступило в силу

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Режим прекращения огня вступил в силу в секторе Газа 19 января в 12:15 по московскому времени. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на канцелярию премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху.

"В соответствии с соглашением об освобождении заложников, режим прекращения огня на первом этапе в секторе Газа вступает в силу", – говорится в заявлении.

Между тем РИА Новости со ссылкой на государственную информационную службу Египта сообщает, что Израиль планирует освободить 90 палестинских женщин-заключенных.

"ХАМАС официально передал посредникам имена трех удерживаемых израильтянок, которых освободят сегодня <...> В обмен из израильских тюрем будут освобождены 90 палестинок", – говорится в сообщении.

Израиль и ХАМАС договорились о прекращении огня, которое изначально должно было начаться 19 января в 9:30 по московскому времени.

Сделка включает в себя три этапа реализации. Первая фаза подразумевает полное прекращение огня, вывод израильских войск из Газы и освобождение ряда заложников, удерживаемых ХАМАС.

Однако Нетаньяху приказал ЦАХАЛ не приступать к прекращению огня, так как ХАМАС не предоставил вовремя список освобождаемых заложников. Он подчеркнул, что Израиль не будет продвигаться в рамках соглашения, пока Тель-Авив не получит список заложников. По его словам, израильская сторона не потерпит нарушений договоренностей.

После этого ЦАХАЛ нанес серию ударов по объектам палестинских радикалов в Газе. По данным СМИ, в результате этого обстрела погибли восемь человек.

Вскоре ХАМАС передало посредникам имена трех израильских заложниц, которых планируется освободить 19 января.