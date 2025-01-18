ЦАХАЛ готовится начать прием освобождаемых заложников из Газы утром 19 января

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Израильские военные начали подготовку к приему заложников, которых должны освободить утром в воскресенье, 19 января, в соответствии с соглашением о прекращении огня в секторе Газа, сообщила пресс-служба армии страны (ЦАХАЛ).

Предполагается, что заложников отпустят в 08:30, то есть в 09:30 по московскому времени. После этого войска Армии обороны Израиля приступят к "оперативным процедурам на местах в соответствии с установленными соглашениями", подчеркнули представители военных.

Кроме того, освобожденные граждане получат необходимую им физическую и психологическую поддержку со стороны ЦАХАЛ. Военнослужащие уделят "тщательное внимание каждой детали", подчеркнули в пресс-службе.

"Наряду с соглашением и нашим обязательством вернуть домой всех заложников, Армия обороны Израиля продолжит работу по обеспечению безопасности всех граждан Израиля, особенно тех, кто проживает в населенных пунктах вблизи сектора Газа", – отметили представители ЦАХАЛ.

ХАМАС и Израиль смогли прийти к договоренности при посредничестве США, Египта и Катара. Первый этап соглашения продлится 42 дня. За это время планируется освободить 33 израильских заложника.

Сделка включает в себя три этапа реализации. Первая фаза подразумевает полное прекращение огня, вывод израильских войск из Газы и освобождение ряда заложников, удерживаемых ХАМАС. В рамках второго этапа планируется завершить процесс освобождения заложников и вывести войска, а в ходе третьего родственникам будут возвращены тела убитых заложников. Затем начнется процесс восстановления сектора Газа.

Правительство Израиля утвердило соглашение о прекращении огня и освобождении удерживаемых в анклаве заложников в ночь на субботу, 18 января. Заседание по соглашению длилось около шести часов. "За" проголосовали 24 члена правительства, а "против" – восемь.